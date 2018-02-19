Невідомі вантажівки жителі села Луковиця помітили ще на вихідних. Просто посеред поля хтось викопав величезний котлован і поспіхом зарив незрозумілий вантаж. Селяни дізналися: із місцевої ферми на поле звозять мертвих свиней. Взялися могильник розкопувати.

"Та вони всі там стирчать, дивись. Дивись, скільки їх тут - то аж сюди прямо".

В могильнику була, щонайменше, тисяча свиней, розповідають люди. Усі - вагою до 30 кілограмів.

"От даний участок землі - вони зробили незаконний скотомогильник. Відповідних документів ніхто не представляв. Свині - одні говорять - тут було 700 штук. Другі - до трьох тисяч. Якщо логічно розсудити, така маса свиней за один день просто так не паде", - переконаний Андрій Савчук, житель села Луковиця.

Із відкопаних тварин одразу ж взяли зразки та відправили на експертизу. Адже в сусідньому селі - Молодії - минулого тижня на одній із ферм вже виявили африканську чуму свиней. Та результати показали: тут чуми - немає. Люди впевнені - документи підробили.

"- Вы мне скажите, как можно за два дня с Киева дать ответ? Это просто все брехня, понимаете? Это поддельный документ, чтобы людей успокоить!"

Сьогодні селяни прийшли пікетувати ферму. Вимагають пояснень. До людей виходить охоронець.

"- Чумы у нас нет. У нас просто проводятся ветеринарные, санитарные мероприятия внутреннего характера", - стверджує охоронець.

"- Де ваше керівництво?"

"- Я не волен знать, где мое руководство, оно передо мной не отчитывается!", - говорить охоронець.

Поки селяни чекають власника, у сусідньому селі також виходять на пікет. В Маморниці - іще одна ферма цього ж підприємця. І саме сюди привезли відкопані туші свиней.

"Одна філія винуватить другу і вони не знають, звідки ці свині. Уже третій день, а туші находяться в машинах. Вони вже є збудниками цих інфекцій, самих страшних, які є для людей", - розповідає Валентина Романюк, жителька села Луковиця.

Люди розповідають: зі знахабнілим фермером борються вже не перший рік. Та все дарма. Мовляв, нечистоти із підприємства потрапляють в людські колодязі. А від хімічних добрив селяни регулярно хворіють. Та цього разу терпіти - вже не сила. В сільській раді пообіцяли: горе-фермера будуть "виселяти".

"Заключала договір районна адміністрація на той час - 2004 рік і підприємство. Формуємо рішення, як правильно з юристами - допрацьовуємо терміни - як це зробити", - повідомив Віктор Косован, Луковицький сільський голова.

Тим часом, справою вже зацікавилися в поліції - відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ветеринарних правил. Та місцевих жителів це не заспокоїло. Продовжують і далі чергувати біля ферми.