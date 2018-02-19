Цькування Сергія почалося ще кілька місяців тому - розповідає мама. Однокласники постійно знущалися над хлопцем і вона попросила перевести його в інший клас. Але краще не стало.

"Мне ребенок позвонил по телефону і с надрывом в голосе, плакал и кричал - "мамочка родная, забери меня пожалуйста с этой школы. Я спрашиваю - что произошло. Дети собрали петицию і во время перемены тикали мне ее в нос - "мы собрали петицию, подписали и теперь тебя точно выгонят с класса", - розповідає Вікторія Іванова, мати Сергія.

Родина переїхала до Дніпра з Тореза у 2014-му. У сім'ї п'ятеро дітей. Двоє хлопців вчаться у школі №52. У 5 років Сергій переніс інсульт. Коли мати звернулася до вчителя, та відповіла - працювати із вашою дитиною дуже важко. Забирайте документи і йдіть. Після розголосу історії у "Фейсбук", в ситуацію втрутилися шкільні офіцери.

"Ця дитина навчалась в одному класі її цькували. Керівництво школи вирішило перевести до іншого класу. Там ситуація змінилась, ніби він проявляв агресію до своїх однокласників і як відповідь - вони почали ставитися до нього зверхньо, цькувати", - розповідає Павло Карманов, начальник відділення зі зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Дніпра.

У школі винним у всьому вважають лише Сергія. Класний керівник навіть завела для нього - індивідуальний щоденник поведінки. Зараз вчителька на лікарняному, телефоном розповіла - галас здійняли марно.

"Эти мелкие проблемы решаются все внутри класса. Там ничего не было серьезного, я считаю. Часто дети друг на друга жалуются, потом мирятся". - вважає Галина Бульгак, класний керівник Сергія Іванова.

"Я его не дам в обиду от всех, извините в классе 28 человек, сидеть один ребенок не может априори", - говорить Вікторія Іванова, мати Сергія.

Розбираються у тому, що сталося у 52-й школі і чиновники. Директора вже звільнили.

"Порушення - це і педагогічної етики, і посадових обов'язків і створення конфліктної ситуації. Там ще потрібно сказати, що психолог не працював", - переконаний Юрій Семчук, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради.

Історія Сергій - не виняткова. Цькування учнів однокласниками - останнім часом - почастішали. Минулого року тільки в Дніпропетровській області було зафіксовано 9 подібних випадків.