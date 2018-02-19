Существует ряд продуктов, которые не устоит употреблять вместе. В некоторых случаях это может свести на "нет" все полезные свойства продуктов, в других же - принести вред организму.

Давайте рассмотрим, какие же продукты нельзя сочетать друг с другом.

Съев бутерброд с кофе, сразу можете забыть о всех полезных свойствах сыра. Простые углеводы, содержащиеся в хлебе, мешают кальцию усвоиться и принести свою пользу нервной и сердечно-сосудистой системе.

Смешивание этих овощей нарушает биохимические реакции организма. Образуются лишние соли, со временем появляется отечность, а полезные витамины не усваиваются в полном объеме.

Это очень тяжелое для организма сочетание. Вместе они надолго застревают в желудке и могут подарить целый букет разнообразных ощущений: изжогу, отрыжку, газы или другие расстройства.

В гречке содержится железо, в молоке - кальций. Казалось бы, если соединить их вместе, получится суперполезная смесь. Однако железо и кальций плохо дружат и мешают усвоению друг друга. Налегая на гречку и молоко одновременно, мы нейтрализуем их полезные свойства.

По похожей причине стоит отказаться и от макарон с фаршем.

Продукты с высоким содержанием соли не только вредны для организма сами по себе, но и провоцируют обезвоживание и стимулируют к заказу следующего бокала.

По мнению нутрицистов, все фрукты, в особенности сладкие, стоит есть отдельно от другой пищи. Они надолго задерживаются в организме, замедляют пищеварение и плохо усваиваются в компании с "соседями". Молоко тоже лучше употреблять в одиночку.

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