Экс-участница "ВИА Гры" Вера Брежнева представила клип на свою новую песню "Ты мой человек". В клипе 36-летняя певица сменила несколько ярких и соблазнительных образов.

"Весна пришла раньше!", - написала артистка на своей странице в социальной сети, опубликовав фрагмент из музыкального видео.

Автором слов и музыки стал супруг Веры, знаменитый композитор и продюсер Константин Меладзе.

В комментариях многие поклонники высказали восторг от нового творения певицы.

"Вера это так мило и прекрасно, это шикарный клип, пока смотрела улыбка не сходила с лица. Столько цветов, вы просто чудо, люблю вас!", "Нереально красивый клип. Действительно, глаз оторвать невозможно!", "Сколько же в Вас тепла, света, любви к людям, добра. Столько нежности, женственности. При этом еще есть сила. Вот где все слилось воедино. Необыкновенное сочетание. Вдохновляюще" - отмечают комментаторы.

Напомним, что Вера Брежнева поделилась шикарным образом.