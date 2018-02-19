Европейский сайт знакомств Match провел исследование, в ходе которого определил, что на первом свидании не стоит говорить о политике. В нем приняли участие 5 тысяч одиноких мужчин и женщин. Об этом пишет nv.ua.

54% испытуемых заявили, что политические взгляды партнера важны для построения отношений. 23% опрошенных выразили желание говорить на политические темы сразу после знакомства.

Чтобы понравиться дамам, нужно говорить много комплиментов. Так считают 94% женщин. Кроме того, 90% опрошенных считают, что человек должен заплатить за ужин.

Увлеченность смартфоном и ответ на сообщение большинство представительниц слабого пола считают неприемлемым поведением на первом свидании. Такое мнение высказали 90% женщин. Также дамам не нравятся мужчины, которые опаздывают на первое свидание более чем на 15 мин.

На свидании 75% женщин и мужчин охотно обмениваются информацией о своей странице в соцсети Facebook. Страницу в Instagram показали лишь 36% респондентов.

Смотрите также 8 типичных ошибок на первом свидании.