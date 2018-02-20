Пострадавшая в ДТП Жанна Власенко пробирается по залу суда. После аварии девушка, тогда еще беременная, провела три недели в коме. Врачам удалось спасти и её, и ребенка. В конце января Жанна родила девочку. И сейчас вспоминать о том, что пережила, не хочет.

"- Вы будете сегодня на заседании?"

"- Немножко посижу".

Слезы на глазах - и у Людмилы Васильевны - в аварии погибли ее дочь и внучка - Алла и Анастасия Сокол.

"Какой ценой можно искупить и каким сроком смерть от моих погибших? Понимаете, нет такого срока. И денежного. Боль. Одна боль", - говорит Людмила Васильевна, пострадавшая.

Юрию Неудачину только недавно сняли шину с ноги. Парень - сам из Крыма, был водителем, занимался спортом. Теперь - ни работать, ни заниматься единоборствами не может.

"Ну как бы врачи не говорят - буду я ходить, не буду. Знаете, раньше планы какие-то на жизнь были, какие-то цели. Спортом занимался. Сейчас не знаю даже, что делать", - говорит Юрий Неудачин, пострадавший в ДТП.

Родственники погибших - будут заявлять в суде иски о моральной компенсации.

"Мы в гражданском иске указали - миллион гривен, но для нас это как обозначение их вины. Мы хотим, конечно, строгого для них наказания. Самого высокого, которое дает эта статья. Очень тяжело здесь находиться и видеть лица такие хладнокровные, можно сказать. И спокойные", - заявляет Тинатин Шевцова, сестра погибшей.

Виновники аварии - Елена Зайцева и Геннадий Дронов - общаться не желают.

"- Я воздержусь от комментариев".

"- Тут є родичі постраждалих, можливо, ви хочете щось сказати їм? І самі постраждалі".

Обвинительный акт прокурор сегодня так и не зачитал. Пострадавшая в ДТП Анна Комар из Кременчуга - не может ездить в Харьков на заседания, поэтому попросила организовать видеоконференцию из зала суда в Кременчуге.

"Суддя задовольнив це клопотання, і потерпіла буде доставлятися до одного з районних судів м. Кременчук і виходити на зв'язок з судом у Харкові", - сообщила Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области.

Следующее заседание назначено на 27 февраля.

Напомню - вечером 18 октября Лексус, за рулем которого была студентка Зайцева, на большой скорости влетел в толпу людей, стоявших на тротуаре. Пролетая перекресток уже на красный - машина столкнулась с Фольксвагеном, который начал движение на запрещающий сигнал. Пять человек - погибли на месте. Одна женщина - умерла в больнице. Еще шестеро - получили травмы.