И буквально с утра - нацгвардейцы, охранявшие тот самый Шевченковский суд, который отпустил подозреваемого в ранении полицейского - покинули свой пост.

Об этом сообщил глава высшего совета правосудия на экстренном заседании. Члены совета собрались в срочном порядке, чтобы обсудить - как реагировать на заявления министра и что делать с охраной судов? К чему пришли? - в материале Богдана Вербицкого.

Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Шевченковский райсуд Киева - лишился охраны. Спецподразделения Нацгвардии с началом рабочего дня, внезапно покинули вахту.

"Приміщення суду залишилося без будь якої охорони. Зранку, приблизно о 9 годині 30 хвилин бійці національної гвардії України, які здійснюють охорону залишили приміщення Шевченківського районного суду міста Києва без повідомлення причин такого вчинку", - сообщил Игорь Бенедысюк, глава Высшего совета правосудия.

Одна из возможных причин - приговор Шевченковского суда участнику радикальной организации, который во время стычек с полицией выстрелил в правоохранителя. В итоге полицейский на больничной койке, а виновный - на свободе. В высшем совете правосудия приговор не комментируют, а вот выходки радикалов, естественно, осуждают.

"Категорично засуджую факти нападу на працівників національної поліції та громадян, які мали місце під час розгляду у Солом'янському суді", - заявил Вадим Беляневич, заместитель главы Высшего совета правосудия.

Но осуждают в Совете правосудия и действия нацгвардейцев, которые покинули пост. Весь день райсуд под присмотром - но не только силовиков, а кучки радикалов. На весь суд - всего три нацгвардейца. Да и то без средств защиты. Просто - дежурная стража. На вопрос - вернутся ли коллеги - не отвечают.

"Ми нічого говорить не будемо. Без коментарів".

Ближе к вечеру в пресс-службе суда сообщили - охрана вернется. Вот-вот появиться.

"На даний момент питання щодо забезпечення суду охороною - вирішено. І найближчим часом суд знову буде забезпечений належною охороною", - сообщила Ольга Пивень, пресс-секретарь Шевченковского суда.

Но после ситуации с Шевченковским судом в Высшем совете правосудия - заявили - министр внутренних дел оказывает давление на судебную систему. И обеспечить правопорядок - его прямая обязанность

"Высший совет правосудия категорически не воспринимает заявления об отказе от исполнения функции охраны судов, обнародованные на официальном сайте Министерства внутренних дел".

Правда, охранять суды еще с 2017 года обязанность службы судебной охраны, но создана она только на бумаге. В Высшем совете правосудия говорят - проблема с кадрами.