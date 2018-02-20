Украина будет отстаивать морские права в Гааге - Порошенко [ Редактировать ]
Киев будет отстаивать свои морские права в Гааге. Украина подала в Международный арбитраж иск о нарушении Россией конвенции ООН. Соответствующее распоряжение подписал президент Петр Порошенко.
Речь идет о нарушении Россией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе - в связи с аннексией Крыма. По словам главы государства, доказательства в течение трех лет собирали лучшие украинские и международные эксперты. Интересы Украины будет представлять замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.
"Економічним інтересам України нанесено серйозні збитки. Ведеться незаконний видобуток корисних копалин, ведеться руйнація інтересів України в економічній зоні. Інтереси України мають належним чином бути захищені", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
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