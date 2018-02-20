Парламент на следующей неделе в первую очередь должен рассмотреть постановление о повышении пенсий силовикам. Об этом сегодня во время рабочей встречи с представителями пенсионных организаций заявил глава фракции "Оппозиционный блок". Юрий Бойко отметил, что за принятие такого постановления подписались 200 депутатов. В свою очередь пенсионеры решили 27 февраля выйти на митинг, чтоб помочь депутатам голосовать.

Напомним, чтобы повысить пенсии бывшим силовикам, по словам Владимира Гройсмана, нужно 40 млрд. гривен, но их в бюджете нет. В "Оппоблоке" считают, что найти эти деньги вполне реально.

"Перш за все - це зменшення фінансування діючих силових структур, які отримали в порівнянні з минулим роком на 23 млрд. більше, а друге - зменшення тарифів.

Зразу звільняється 28 млрд. гривень субсидій які можна направити на підняття пенсій військовим пенсіонерам.

Якраз сума, яка потрібна для вирішення питання, країна такі можливості має - головне щоб уряд виконав це", - заявил Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

"Требования очень простые - это в первую очередь, так как военные вышли на улицу и потребовали - это решить вопрос военных пенсионеров.

Второй вопрос - это конечно пересмотр комплексно пенсионного обеспечения, потому что они людям добавили по 50, по 100, по 200 грн. - сегодня не решило вопроса", - заявила Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционный блок".