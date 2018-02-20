Граница на замке: почему Россия не пропускает грузовики из Украины [ Редактировать ]
Три дня на границе. Очередь из фур на пропускном пункте "Гоптовка" в Харьковской области - растет. Водители сообщают - со стороны России - не работает система осмотра грузовиков.
А сегодня такая же проблема возникла в Сумской области. Все детали выясняли - наши корреспонденты.
Дальнобойщик Андрей везет в Москву палатки. В пункт пропуска "Гоптовка" приехал еще в субботу. И застрял.
"- Рентген сломался, не пускают".
За три дня - на границе выстроилась длиннющая очередь из фур. Условий - никаких. Вот водители и обустраиваются прямо на обочине. Здесь - готовят еду, спят - в кабинах.
"Сроки у всех, конечно, сроки доставки, ну как доставки, доставки до границы. Просто что грузополучатель ждет, грузоотправитель отправил, ну, соответственно, мы, перевозчики, страдаем от этого. Мы же стоим, денег за это не получаем", - жалуется Сергей, дальнобойщик.
Одни не выдерживают и разворачиваются. Другие - ждут до последнего.
"Только что соляра горит - проблема", - жалуется Виктор, дальнобойщик.
Что произошло на российской стороне в пункте пропуска "Нехотеевка" и почему большегрузы не пускают - пограничники России официально не объясняют.
"З інформації від подорожуючих з РФ стало відомо, що пропускні операції вантажівок не здійснюється через поломку рентгенівського обладнання. Це обладнання, яке здійснює поглиблений огляд вантажних машин", - рассказывает Дмитрий Кальницкий, пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда.
Стоят машины еще на одном пункте пропуска с Россией. В Бачевске Сумской области выстроилось около 60 грузовиков. Единственное, что могут сделать украинские пограничники - советуют водителям объезжать Бачевск и Гоптовку. Впрочем, после обеда стало известно, что вышедшее из строя оборудование для досмотра грузов отремонтировали. И российские пограничники начали оформлять фуры.
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