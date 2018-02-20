Биткоин: стоимость криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
Биткоин: стоимость криптовалюты стремительно растет
Источник: Pixabay
Источник: Pixabay
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, вновь перешла к быстрому росту.
Так, 1 биткоин теперь стоит $11 165.
Вслед за биткоином, поднялась стоимость других криптовалют:
Ethereum $940,58
Ripple $1,14
Bitcoin Cash $1 530,56
Ранее podrobnosti.ua сообщали о повышении мировых цен на нефть.
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