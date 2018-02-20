Президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента страны Барака Обаму в бездействии во время российского вмешательства в президентские выборы. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Обама был президентом до и после выборов 2016 года. Так почему он не сделал что-то с вмешательством России?"- заявил он.

Obama was President up to, and beyond, the 2016 Election. So why didn’t he do something about Russian meddling? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в США готовят новые санкции против России из-за вмешательства в выборы.