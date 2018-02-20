Вмешательство России в американские выборы: Трамп обвинил Обаму в бездействии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента страны Барака Обаму в бездействии во время российского вмешательства в президентские выборы. Об этом Трамп написал в Twitter.
"Обама был президентом до и после выборов 2016 года. Так почему он не сделал что-то с вмешательством России?"- заявил он.
Obama was President up to, and beyond, the 2016 Election. So why didn’t he do something about Russian meddling?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в США готовят новые санкции против России из-за вмешательства в выборы.
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