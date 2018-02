Президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента страны Барака Обаму в бездействии во время российского вмешательства в президентские выборы. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Обама был президентом до и после выборов 2016 года. Так почему он не сделал что-то с вмешательством России?"- заявил он.

Obama was President up to, and beyond, the 2016 Election. So why didn’t he do something about Russian meddling?