Сильвестр Сталлоне прокомментировал свою "смерть" [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне прокомментировал слухи о своей смерти, которые распространились в социальных сетях накануне.
"Пожалуйста, игнорируйте эту глупость… Живой, счастливый и здоровый… Все еще могу ударить!", - написал актер в Instagram.
Please ignore this stupidity… Alive and well and happy and healthy… Still punching!
Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)
Похожий случай произошел в России, там "похоронили" Дмитрия Дюжева.
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