Голливудский актер Сильвестр Сталлоне прокомментировал слухи о своей смерти, которые распространились в социальных сетях накануне.

"Пожалуйста, игнорируйте эту глупость… Живой, счастливый и здоровый… Все еще могу ударить!", - написал актер в Instagram.

Похожий случай произошел в России, там "похоронили" Дмитрия Дюжева.