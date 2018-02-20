Секретная служба США предотвратила нападение на ядерный чемоданчик Дональда Трампа

Из-за чего Олимпиада может оказаться под угрозой? Какую победу празднуют саудовские женщины? И как американский президент едва не лишился ядерного чемоданчика? Об этом и не только - в нашем обзоре.