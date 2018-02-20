Рейтинг президентов США: какое место занял Дональд Трамп [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Университет Бойсе обнародовал ежегодный исторический рейтинг президентов США.
Первые три места заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Предшественник действующего президента Дональда Трампа, Барак Обама, занял восьмое место.
Сам Трамп занял последнее, 44-е место.
В составлении рейтинга участвовали 170 бывших и действующих членов ассоциации американских политологов из отдела, занимающегося президентами и исполнительной ветвью власти.
Накануне Трамп обвинил Обаму в бездействии во время вмешательства России в президентские выборы в США.
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