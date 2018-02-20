Скриншот из фильма "Зима в огне"

20 февраля - 51-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 314 дней.

День Героев Небесной Сотни

Памятный день, посвященный Героям Небесной Сотни и подвигу участников Революции достоинства 2013-2014 года.

Установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года.

Всемирный день социальной справедливости

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции, в которой также признана необходимость дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

Именины 20 февраля

Католические: Вулфрик, Элевтерий

Православные: Александр, Алексей, Априон, Вигилий, Лука, Мастридия, Парфений, Петр.

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