20 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
20 февраля - 51-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 314 дней.
День Героев Небесной Сотни
Памятный день, посвященный Героям Небесной Сотни и подвигу участников Революции достоинства 2013-2014 года.
Установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года.
Всемирный день социальной справедливости
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции, в которой также признана необходимость дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех.
Именины 20 февраля
Католические: Вулфрик, Элевтерий
Православные: Александр, Алексей, Априон, Вигилий, Лука, Мастридия, Парфений, Петр.
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