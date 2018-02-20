В Иране во время протестов в полицейских врезался автобус, есть жертвы [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Тегеране (Иран) во время стычки с представителями суфийской общины погибли трое правоохранителей, передает Радио Свобода.
Полицейские были убиты во время атаки, осуществленной с помощью автобуса.
Еще несколько человек получили травмы. Подозреваемые задержаны.
Инцидент произошел возле полицейского участка, где суфии протестовали против задержания члена общины. Для их разгона силовики применили слезоточивый газ.
Ранее мы сообщали о масштабных протестах на Мальдивах.
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