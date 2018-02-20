В Тегеране (Иран) во время стычки с представителями суфийской общины погибли трое правоохранителей, передает Радио Свобода.

Полицейские были убиты во время атаки, осуществленной с помощью автобуса.

Еще несколько человек получили травмы. Подозреваемые задержаны.

Инцидент произошел возле полицейского участка, где суфии протестовали против задержания члена общины. Для их разгона силовики применили слезоточивый газ.

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