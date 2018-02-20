Компания Nuance прекратит поддержку клавиатуры Swype. Метод позволял быстро и без ошибок набирать текст на экране смартфона с помощью росчерков.

Первым смартфоном, в котором использовалась Swype, стал Windows-флагман 2009 года Samsung Omnia II i8000. В том же году разработчики выпустили бета-версию клавиатуры для Android. В 2011 году команду купила компания Nuance, которая позже встроила в приложение свою систему диктовки Dragon.

Swype Keyboard пока отображается в Google Play, а из каталога App Store она исчезла еще в начале февраля, хотя клавиатуру все еще можно установить из списка покупок.

Активную аудитория Swype в 2013 году составляла более 250 миллионов пользователей.

Тем временем пользователи iPhon нашли простой способ отключать свои смартфоны.