Сумні звістки про загиблих на Майдані отримували родини по всій країні. Минуло чотири роки. Чи змогли рідні змиритися із втратою у наступному матеріалі.

Поминальні та жалобні заходи сьогодні по усій Україні. На Дніпропетровщині вшанували пам'ять 20-річного вірменина Сергія Нігояна. Він став першою жертвою протистоянь на Грушевського у Києві 22 січня 2014 року. На Майдані був із перших днів. Минуло 4 роки. Батько й досі не вірить, що єдиного сина - більше немає.

"Больно в душе? Конечно", - говорить Гагік Нігоян, батько Героя України Сергія Нігояна.

Щороку до могили Сергія Нігояна йдуть односельці. З квітами. Кажуть, час - не лікує. І ледь стримують сльози.

"Коли встав Майдан, він поїхав у Дніпропетровськ, шукати Майдан. Він говорить: ми, українці, повинні бути там, захищати свою Батьківщину. Дуже тяжко. Ви знаєте, я сюди прихожу, завжди. Коли є батько, я ще можу себе стримати, а коли приходить мати - то неможливо", - говорить Ольга Борейко, учителька Сергія Нігояна.

Після звістки про смерть Сергія Нігояна - сумні новини полетіли по всій Україні. Рівненщина того дня втратила активістів Георгія Арутюняна, Валерія Опанасюка, Олександра Храпаченка. Вони загинули від рук снайперів. Сьогодні героїв вшанували хвилиною мовчання - під символічний гімн революції - "Плине кача".

На "Алеї слави" рівняни згадали усіх, хто загинув під час революції Гідності. В Івано-Франківську - згадували Романа Гурика. Його життя обірвала 20 лютого куля снайпера. На Майдан хлопець поїхав просто із занять в університеті. Йому було дев'ятнадцять...

"Дитини моєї нема, нема мого внука. бачили, в кого стріляють, бачили, що хлопчина взагалі ще не під вусом, як кажуть, а його треба вбити насмерть. Навіть не знати, як ворог оцінював таких молодих людей, хто вони для них були", - говорить Мирослав Базилько, дідусь героя Небесної сотні Романа Гурака.

"Жертвуючи власним життям на жаль тоді це був єдиний спосіб довести власну думку. Це жахливо що нам довелося студентству зробити такий крок, але іноді варто робити і такі кроки для досягнення мети", - говорить Євгенія Захарчук, студентка Прикаратського національного університету імені Василя Стефаника.

Присутні поклали квіти до могили Героя та хвилиною мовчання згадали усіх загиблих під час Революції гідності.