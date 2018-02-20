На молебень до храму сьогодні прийшли перші особи країни

Церемонії вшанування героїв Небесної сотні відбулися сьогодні в багатьох містах України та світу. Про акцію пам'яті і молебень у Києві дивіться в матеріалі Даніїла Снісара.

Під час масових розстрілів у лютому 2014 Михайлівський собор став прихистком для учасників Євромайдану - від переслідувань силовиків та тітушок. Тут допомагали усім постраждалим.

На молебень до храму сьогодні прийшли перші особи країни, учасники Революції Гідності, друзі і родичі полеглих героїв.

"Всіх нас сюди привела пам'ять про Героїв Небесної Сотні".

"Внук рідний, которий батьки - батько воєнний льотчик - батько загинув, мати померла, ми виходували. Ми прийшли щоб отспівувать оце героїв небесної сотні, він душою за Україну, за любов до України", - говорить Галина Бачинська, бабуся героя Небесної сотні Ігора Бачинського.

20 лютого 2014 року. Вулиця Інститутська. Того дня, у протистоянні між активістами та правоохоронцями, від снайперських куль загинуло 47 учасників Євромайдану.

Сьогодні про кроваву бійню тут нагадують - десятки портретів героїв Небесної Сотні.

"Це наші найкращі люди нашої країни. Тому боляче. Тому згадуємо. Це нас змінило. Це дуже змінило нашу країну, не дивлячись на те, що у нас війна. Ми мали надію", - говорить Інна, учасниця Революції гідності.

Вшанувати пам'ять загиблих у лютому 2014, на Алею Героїв зійшлися сотні людей. Окрім квітів та свічок - у їхніх руках маленькі паперові янголята.

"Янгелочкі - це є символ наших рідних. Ми хочемо показати, що вони є, вони живі, що ми пам'ятаємо і вони завжди будуть поруч з нами", - говорить Наталя Бойків, дружина героя небесної сотні Володимира Бойківа.

На вулиці Грушевського 4 роки тому - Наталя втратила чоловіка. Його, як і багатьох інших, - застрелили "беркутівці". Утім, за тодішні масові убивства - і досі ніхто так і не відповів.

"Ми практично топчимось на місьці. Ось, тільки-тільки почали розгляд справи по суті. І заслуховувати світчення всіх постраждалих. І як далі буде - не знаю. На мою думку, все штучно затягується", - говорить Наталя Бойків, дружина героя небесної сотні Володимира Бойківа.

Після хвилини мовчання - священики освятили ділянку, на якій незабаром зведуть Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. Сьогодні оголосили переможця міжнародного конкурсу проектів з його будівництва. Найкращим, на думку міжнародного журі, став проект львівських архітекторів Ірини Волинець та Марії Поцик.

"В ці дні ми згадуємо наших героїв Небесної сотні. Багато місяців було присвячено роботі по організації меморіалу героїв. Я вдячний нашим друзям з Німеччини, які є всесвітньо відомими архітекторами мають величезний досвід по організації подібних конкурсів, створення меморіалу який точно дивиться в майбутнє, саме так бачили майбутнє України і саме так дивилися кожен з героїв, яких ми сьогодні згадуємо", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Акцію пам'яті, активісти та родичі загиблих - завершили ходою по місцях масових розстрілів. Увечері, на Алеї Героїв Небесної сотні, - вони молитимуться за учасників Революції Гідності, які поклали своє життя за майбутнє України.