Природний газ в Україні стрімко дешевшає. З березня ціна палива знизиться на 14%, тобто майже на 1300 гривень. І становитиме 7896 гривень за тисячу кубометрів для промпідприємств. Йдеться про тих, хто не має боргів перед "Навтогазом", здійснив передплату і споживає більше 50 тисячі кубів газу на місяць.

Для інших користувачів ціна складе трохи більше восьми тисяч за тисячу кубометрів. Такі ціни нижчі, ніж раніше анонсували в Нафтогазі. Нагадаю, минулого тижня в компанії заявили про зниження ціни газу майже на 11 відсотків.