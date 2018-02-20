У Чернівцях продовжують пошуки винуватця вибуху у податковій [ Редактировать ]
У Чернівцях досі не можуть знайти винуватця вибуху. Ще 10 січня в приміщенні обласної фіскальної служби невідомий підірвав вибуховий пристрій.
Сталося це в службовому кабінеті на третьому поверсі. Внаслідок осколкових поранень до лікарні потрапили троє людей. За словами очевидців, один зі співробітників служби приніс із собою гранату РГД-5. Мовляв, хотів похизуватися перед колегами.
Однак пристрій здетонував. Тоді ані фіскали, ані правоохоронці інцидент не прокоментували. І от, за місяць - таки зібрали журналістів. Та навіть зараз усі запитання проігнорували, зіславшись на таємницю слідства та зміни в законодавстві. І додали: нікому зі співробітників служби підозру досі не оголошено.
"Всі обставини нами з'ясовуються, служба охорони діє надлєжащим образом. Щодо статті 220 КПУ України - всі дії должни согласовуватися слідчим або прокурором та розголошуватися", - говорить Дмитро Правоторов, керівник управління внутрішньої безпеки ДФС у Чернівецькій області.
"Хотілося би знати: це нещасний випадок, це умисно було, про співробітника, який приніс - хто це? З якою метою?" - говорить Руслан Анфілофієв, керівник оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області.
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