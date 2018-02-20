На Київщині п'яниця зустрів поліцію стріляниною [ Редактировать ]
На Київщині поліцейські затримали чоловіка, який напередодні увечері влаштував справжні бойові дії. В селі Залісся Броварського району місцевий мешканець напідпитку відкрив вогонь з автомата Калашникова і кинув гранату у бік своїх сусідів.
Двоє людей дістали поранення. Поліцейських, які приїхали на виклик, чоловік зустрів пострілами, кинув в них ще одну гранату, а потім намагався втекти на патрульній автівці.
Але це йому не вдалося, правопорушника затримали. Ним виявився 53-річний місцевий мешканець, який раніше брав участь в АТО. Окрім автомата, в чоловіка вилучили ще й пістолет. Проти нього порушено кримінальну страву одразу за чотирма статями Кримінального кодексу.
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