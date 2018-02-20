Місто автомобільного апокаліпсису! У Смілі на Черкащині разом із снігом зійшов і весь асфальт на дорогах. Через райцентр пролягають дві траси Державного значення, але через суцільні ями та вибоїни рух на них - майже заблокований. Продовжать - наші кореспонденти.

Ледве на дорогах зійшов сніг - шляховики взялися за роботу. Так латають ями на ділянці траси Черкаси-Сміла. Та ремонт, власне, як і сама дорога державного значення, закінчується при в'їзді до райцентру. За табличкою Сміла - дорога одразу перетворюється на суцільну яму.

Через Смілу проходить щонайменше дві автомобільні траси державного значення. Та проїхати через райцентр з вітерцем навряд чи вдасться. Так вигляд має виїзд зі Сміли у напрямку Умані. Сергій, не стримуючи емоцій, розповідає, як зранку через дорожні вирви втратив колесо на причепі.

"Переламало, вырвало полностью со всей внутренностью. Вообще, по таким дорогам нереально ездить. Если ничего не делать, то вот этой штукой надо будет наших депутатов бить по голове", - говорить Сергій Синьогор, водій.

"Її тут ремонтують п'ять разів на рік, а результат бачите …п'ять разів на рік. Я тут наблюдав, просто запис зараз на телефоні не знайду, знімав на телефон, як вони і в калюжі клали", - говорить Сергій Ляшенко, працівник СТО.

Ця ремонтна техніка належить смілянській дорожньо-експлуатаційній дільниці обл-автодору. Вона б могла з легкістю впоратись із поточним ремонтом проблемної ділянки. Але керівник пояснює, за всі ділянки у межах міста відповідає виключно Сміла. Крім того, у зв'язку із нововведеннями, на обслуговуванні у дільниці залишилось всього дві дороги з тридцяти.

"Від Кам'янки - це Н01 так, і тепер М16 - ось дорога сюда, ми ідем обслуговуєм її - це дві дороги які ми обслуговуєм".

Тепер за ремонт шляхів місцевого та загального значення відповідає новостворене обласне управління транспорту - з першого січня воно взяло на баланс понад чотири тисячі доріг. Їх ремонт буде фінансуватися з державного дорожнього фонду - 80 відсотків на дороги загального значення і 20 місцеві, такі як ділянка у Смілі. Але на капремонт виділеної суми не вистачить - лише на 150 кілометрів покриття.

"Сума повинна буть як мінімум про 6-8 мільярдів гривень сьогодні якщо мова іде про те, що вони будуть відремонтовані в цьому році, то такого не буде. Тому що сума в 391 мільйон, який виділено в Дорожній фонд, Державний фонд в Черкаську область - це є не та сума", - говорить Сергій Чубань, начальник управління транспорту та дорожнього господарства Черкаської ОДА.

Та Смілянську ділянку траси таки цього року відремонтують, пообіцяли в управлінні.