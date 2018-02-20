Ні "Північному потоку-2". Німецькі депутати виступають проти будівництва другої гілки газогону з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Хто підписав відкрите звернення і як реагує офіційний Берлін? Тетяна Логунова - докладніше.

Проект, який загрожує солідарності ЄС. Німецькі політики закликають відмовитися від будівництва газопроводу "північний Потік-2". Відкритий лист підписали депутати Бундестагу та Європарламенту. І опублікували його на сторінках впливових німецьких видань.

Під зверненням - сім прізвищ. Всі підписанти - авторитетні представники чотирьох німецьких партій - це ХДС, ХСС, "Зелені" і "Вільні ліберали". Логіка Авторів послання проста - проти будівництва газогону виступають ряд європейських держав. Зокрема, країни Балтики, Польща, Словаччина, Данія, Швеція і Україна. Отже реалізація цього проекту - може призвести до розколу в ЄС.

Мовляв, у партнерів із Євросоюзу може скластися враження, що німці і росіяни домовляються через їхні голови. Офіційний Берлін - це звернення поки що не прокоментував. Але позиція уряду відома - Німеччина розглядає "Північний потік-2"виключно як бізнес-проект. Про це кілька днів тому заявила канцлер Ангела Меркель після зустрічі з польським колегою Матеушем Моравецьким. І додала - він не загрожує диверсифікації енергозабезпечення ЄС. Схожу позицію - не раз озвучував і міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

Завтра "Північний потік -2"обговорять і в Брюсселі. Профільний комітет Європарламенту розгляне пропозицію Єврокомісії внести зміни в енергетичне законодавство ЄС. Так, щоб його норми поширювалися і на газопроводи, по яким блакитне паливо надходить до Євросоюзу з третіх країн. А це може істотно ускладнити реалізацію проекту, старт якого заплановано на літо цього року.