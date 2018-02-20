Щонайменше сотня, серед них 20 дітей, загинули. Ще 470 поранені внаслідок авіаударів сирійської армії по східній частині оази Гута впродовж 18-19 лютого. Такі дані наводить ВВС, за посиланням на Сирійський центр з моніторингу прав людини.

За словами голови центру Рамі Абдель Рахмана, - у такий спосіб урядові війська розчищують дорогу для наземного наступу. Нагадаю, Східна Гута - передмістя Дамаска, один з останніх районів, який утримують повстанці. Понад чотири роки район перебуває в облозі. Майже 400 тисяч його жителів потребують гуманітарної допомоги.

І про інші події у світі - дивіться далі в короткому огляді.

Судовий процес над членами російської мафії, близькими до оточення Путіна - розпочався у Мадриді. Серед 18 підсудних - депутат російської Держдуми від "Єдиної Росії" Владислав Рєзнік, його дружина Діана Гіндін, а також 5 іспанців. Усім їм закидають приналежність до Петербузького кримінального угруповання "Тамбовська-Малишевська", яка наприкінці дев'яностих відмивала злочинні, отриманні шляхом рейдерських нападів, капітали російських чиновників.

Мафіозі затримали ще 10 років тому в ході операції "Трійка". Знадобилося десятиліття для того, щоб ця справа дійшла до національного кримінального суду Іспанії. Ймовірні очільники злочинної групи, Олексій Малишев та Геннадій Петров, який за версією слідства, має тісні зв'язки з оточенням Аутіна, досі перебувають на свободі, як вважають - у Росії.

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208 тисяч євро. Саме на таку суму німецький суд оштрафував чоловіка за крадіжку... телячої печінки у Мюнхенському супермаркеті. Крадія спіймали на гарячому - він намагався перепакувати субпродукт у пакет для фруктів - щоби придбати печінку дешевше.

На крадіжці 58-річного бізнесмена упіймали вже вчетверте. А такий великий штраф суд виписав, з огляду на великі доходи чоловіка - близько 24 тисяч євро на місяць - і кримінальне минуле. Зокрема, два тюремні терміни за несплату податків.

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З мистецької галереї в американському місті Мілуокі, штат Вісконсин, серед білого дня - викрали гравюру славетного художника Пабло Пікассо. Її вартість становить щонайменше 50 тисяч доларів. Двері галереї були відчинені - тому зловмисник безперешкодно потрапив усередину. Доглядач в цей момент був на другому поверсі. Камер спостереження у будівлі немає, тому крадія - ніхто не бачив. За пошуки полотна візьметься поліція штату.

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Нова Зеландія готується до потужного тропічного циклону Гіта. За прогнозами метеорологів, острівної країни ураган дістанеться вже сьогодні ввечері. Через сильні зливи подекуди річки повиходили з берегів та підтопили приватні будинки і ферми.

У низці міст та селищ на Південному острові - оголосили надзвичайний стан. З міркувань безпеки там закрили школи й скасували сотні авіарейсів. У регіони, які циклон може зачепити найбільше, влада спрямувала загони надзвичайників.