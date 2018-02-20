На Донбас з Росії переправили військову техніку - Міноборони [ Редактировать ]
У зоні АТО минулої доби один український військовий загинув, ще четверо поранені. Двоє з них підірвалися на ворожій міні, виконуючи бойове завдання. Російські найманці 12 разів обстріляли позиції армійців на обох напрямках.
По українських укріпленнях на Світлодарській дузі ворог бив із 82-міліметрових мінометів та піхотного озброєння. 120-ий та 82-й калібр бойовики застосували проти оборонців Лебединського, Пісків, а також Широкиного та Водяного на Приазов'ї. Тим часом окупаційне командування, як повідомляють наші розвідники, відправило до Росії посланців за новою порцією бойової техніки.
"З території Російської Федерації продовжується всебічне забезпечення окупаційних військ. Встановлено, що 18-19 лютого цього року до російського м. Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області, відряджені бойовики окремих мотострілецьких полків т. зв. 1 АК російсько-окупаційних військ для отримання автомобільної та броньованої техніки", - заявляє Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України з питань АТО.
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