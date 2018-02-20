Президент Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнули необходимость продолжения совместной работы по освобождению в ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров стран.

"Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников. Собеседники подчеркнули необходимость продолжения совместной работы для освобождения в ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных", - отмечается в сообщении.

Также собеседники обсудили состояние реализации Минских договоренностей, подчеркнув необходимость консолидации режима прекращения огня.

Кроме того, Порошенко и Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с возобновлением эффективной работы Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие в реализации программы реформ в Украине.

Порошенко и Меркель договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеупомянутым вопросам, в том числе в "нормандском формате".

Напомним, Россию официально признали страной-агрессором.