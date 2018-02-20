До введения в действие полноценного рынка угля его стоимость может быть определена с помощью нынешней формулы "Роттердам+". Об этом говорили на презентации издания Центра им. Разумкова "Роль и место Украины в мировых энергетических процессах", которая состоялась во вторник 20 февраля.



"Сегодня вопросом формулы "Роттердам+" занимается Торгово-промышленная палата. Большинство экспертов энергорынка склоняются к мнению, что до момента создания конкурентного рынка, модель "Роттердам+" вполне приемлема", - сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.



По его мнению, формула "Роттердам+" не является идеальной, имеет недостатки, а значит, нуждается в усовершентствовании. Однако эксперт уверен: ни при каких условиях нельзя возвращаться к прежнему ручному управлению ценами на уголь.



Напомним, ранее в Украине существовало ручное регулирование цен на уголь. Такой подход, по мнению экспертов, привел к деградации отрасли и сокращению объёмов добычи, в первую очередь, на государственных шахтах. В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает среднюю за 12 месяцев цену угля, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) плюс доставку в украинский порт.



Именно 12-месячный лаг позволяет нивелировать нагрузку на потребителя из-за роста цен на уголь. Однако риски ценовых колебаний перекладываются на генерирующие компании, которые получают возврат в тарифе ниже, чем реальная стоимость.



Как пишет издание Reuters, реальная цена закупок, например, американского угля составляет более 100 долл/тонна без доставки. При этом стоимость угля в тарифе в 2017 году была установлена на уровне 2113 грн/тонну, в 2018 - порядка 2500 грн/тонна