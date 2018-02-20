В Украине 10 апреля 2017 года в силу закон № 1954-VIII (регистрационный номер 4550), который вводит программу государственной помощи на приобретение (строительство) жилья для участников АТО и переселенцев.

Какие документы нужно собрать переселенцам, podrobnosti.ua рассказал глава Всеукраинской Ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

"Любой переселенец, который собрал соответствующие документы и у которого нет недвижимости на подконтрольной Украине территории, либо есть недвижимость но не более чем 13,5 кв. метров на человека. Также, этот доход переселенца на семью должен быть не более, чем пять средних заработных плат. Если это Киев, то 11 200 грн, то есть на семью не должно быть более 56 тыс. грн.

Существует определенная квота на каждую область.

Так, если выделили 100 млн грн на каждую область, то квота зависит от количества официально зарегистрированных переселенцев.

"Если сравнить ситуацию с 2017-го года, то наибольшее квоты получала Донецкая, Луганская, Киев и область. Потому что там проживают наибольшее количество людей. Однако, ажиотаж по областям неодинаковый. В Донецкой области в конце 20117-го подали документы всего четыре семьи, из которых две отказались участвовать, то в Киевской области сейчас заявки подали около 1300 человек и очередь на подачу заявок уже перевалило за 3000", - сказал Калинин.

По его словам,если вы сейчас в Киеве захотите податься на эту программу, то вам нужно прийти в "Держмолодьжитло". Они отвечают за реализацию этой программы. В Киевском отделении стоит терминал, в котором вы возьмете талончик и вам выдадут его на ближайшего дату на 2019 год. Все талончики уже заняты. Для всех семей очередь одинаковая никаких льгот на очередь нету.

Что нужно сделать переселенцу, чтобы подать документы:

1)Нужно пойти в отделение "Держмолодьжитло" той области, куда вы хотите податься, т. е. там, где вы получили справку переселенца.

Сначала нужно пойти именно в это отделение, потому что, если это Киев, то сначала нужно занять очередь, а потом уже собирать все остальные документы, так как очередь может затянуться на полгода года .

2).Если давать дошла очередь или очереди нет, вы собираете основные документы: паспорт, всех несовершеннолетних членов семьи, которые будут участвовать в этой программе, индификационный код, выписка из единого реестра по недвижимости всех членов семьи, справка о доходах за последние шесть месяцев и справки о всех выплатах, которые получает переселенец.



3).На месте пишется заявление и предоставляют все эти документы



Что касается квадратуры, то на каждого человека положено 21 кв.метр +10,5 кв.м.на семью. Предположительно семья на три человека: мама папа и ребенок это по 21 одному на каждого и 73,5 на семью.

Из этих квадратов половину оплачивает государство, половину - переселенцы. Так, закон подразумевает два варианта для переселенцев:

1)помощь от государства в размере 50 %

2)ипотека 7% от всей суммы.

"Второй вариант сейчас не работает", - добавил Калинин.

Государство оплачивает только 50 % квадратуры или стоимости жилья, остальное платит семья. Если семья хочет взять квартиру меньше по квадратам, то можно выбрать квартиру меньше и государство также оплатит 50 %. Если вы хотите взять квартиру больше, таким образом, под программу попадают только (73,5 квадрата) а остальные, например, 100 кв м, вы оплачиваете в полном размере.



Также он отметил, что из последних положительных изменений, Держмолодьжитла, подписала меморандум с двумя банками, которые согласны давать кредит на вторую часть суммы, которую должен заплатить переселенец. "Минусом" является то, что кредитная ставка не такая уж и низкая, она будет зависеть от ставки Нацбанка и сейчас это будет где-то 18 %.

"В 2018-м году программа еще не начала работать, так как деньги из бюджета не перечислены на счет Держмолодьжитла ,соотвественно, они не могут оплачивать свою часть. И второй "минус" - не выбран перечень застройщиков которые будут участвовать в программе. В программе участвуют только новостройки и переселенцы не смогут выбрать жилье там, где они захотят. Выбирается объект из перечня.

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