Протестовали сегодня и студенты столичного университета имени Богомольца. Им внезапно отменили ключевой экзамен. В Минздраве обвинили в срыве теста ректора Екатерину Амосову и отстранили ее от работы. А сама Амосова заявляет о коррупционных схемах в ведомстве Ульяны Супрун. Подробности - в нашем материале.

Студенты -стоматологи упорно готовились к экзамену. Нервничали, не спали ночами. Но в ключевой день их просто не пустили в аудитории.

Университет имени Богомольца не подписал договор с Центром тестирования при Минздраве. Из-за этого третьекурсники лишились возможности сдать обязательный - лицензионный экзамен, который називается "Шаг". Без него студенты не смогут продолжить обучение

"Мы штудировали учебники. Проходили тесты предыдущих годов, то есть -каждый студент уделил этому очень много времени. И сейчас, когда непонятно на когда нам готовиться и к чему нам готовиться, всем, конечно. Очень страшно", - говорит Ольга Бабадустова, студентка III курса.

Возмущенные студенты вышли на митинг к Министерству здравоохранения. С требованием - обеспечить им сдачу экзамена. Но вскоре в Минздраве сообщили - тесты не состоялись из-за ректора университета Екатерины Амосовой. Ее отстранили от должности.

"Крок" на сьогодні чи не єдиним інструментом контролю якості медичної освіти. З усіх медичних університетів лише університет імені Богомольця не забезпечив проведення іспиту крок у стоматологів. Ми відсторонили Катерину Амосову та створили комісію з перевірки центру тестування", - говорит Александр Линчевский.

А вот сама Амосова утверждает сделала все, чтобы экзамен состоялся. По закону университет должен был объявить тендер на его организацию. Но в Минздраве потребовали, что вуз напрямую, без конкурса - заключил договор с Центром тестирования при министерстве. И перечислили ему - почти полтора миллиона гривен.

"Нас примушують, щоб не втратити свою посаду, а ректори цього бояться, взагалі якось вирішувати це питання позазаконним шляхом. Я особисто усвідомлювала, що студенти і я, як ректор будемо заручниками примусу - порушити закон і ухилитися від системи прозорро. Яка, на мій погляд, є одним із завоювань революції гідності", - говорит Катерина Амосова.

По словам Амосовой, раньше тестирование было бесплатным. Но в этом году университет вынудили разорвать предыдущее соглашение с Ценром и подписать новый контракт - без тендера. Адвокат Амосовой считает, что Минздрав таким образом грубо нарушает закон. И намерен оспаривать решение Министерства в суде.

"Все дуже просто. Згідно Конституції. Ніхто не зобов'язаний виконувати незаконних наказів. Катерина Миколаївна в письмовій формі вже майже рік отримує письмові вказівки порушувати закон. А саме, розпоряжати бюджетними коштами поза тендерними процедурами", - говорит Валентин Гвоздий, адвокат.

Как бы там ни боло, а заложниками конфликта между везом и министерством стали студенты. Минздрав уже назначил исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша. Но студенты не пустили его на рабочее место.