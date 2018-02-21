Деньги на них выделяли еще в 2014

Евросоюз закрыл проекты по модернизации шести пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Деньги на них выделили еще в 2014, но до конца 2017 - ни один из ремонтов не был завершен.

Что помешало и почему Брюссель решил отказаться от своей инициативы - расскажет Елена Абрамович.

Украина не успевает осваивать выделенные деньги - это замечание звучит то из уст Евродепутатов, то еврочиновников еще с 2015. На фоне аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, а также в свете подписания Соглашения об Ассоциации - Брюссель запустил множество проектов помощи Украине.

Один из них - модернизация шести украинских КПП на восточной границе Евросоюза. Чтобы процессы на таможне были более прозрачными. На это Брюссель выделил почти 30 миллионов евро. Но прошло больше трех лет и ни один объект - не завершили. Поэтому ЕС решил свернуть программу и вернуть неиспользованные деньги.

Причина - коррупция: ряд задержек, ошибок, а местами и перерасход средств с участием местных чиновников и подрядчиков. В государственной фискальной службе журналистам все объяснили сменой персонала внутри организации и длительностью процедур оформления контрактов.

Тем временем один из подрядчиков обвинил украинских и европейских чиновников - якобы те препятствовали завершению работ на двух Кпп на румынской границе.

Впрочем, отказались в Брюсселе не только от этой "пограничной" инициативы. Просить деньги из казны Евросоюза собиралась Польша на строительство забора на своей восточной границе - с Украинои и Беларусью. Барьер хотели возвести для защиты от миграции диких кабанов, которые могут распространять вирус африканской чумы. В Брюсселе идею назвали сомнительной, учитывая соотношение стоимости и пользы.