Курс доллара в Украине резко поднялся [ Редактировать ]
Курс валют, установленный НБУ на среду, 21 февраля, говорит о стремительном росте стоимости доллара и падении цены евро.
Так, цена доллара поднялась до 27,07 грн, цена евро опустилась до 33,41 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2707.2945
100 евро - 3340.8014
Ранее podronosti.ua сообщали о падении цен на бензин.
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