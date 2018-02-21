Курс валют, установленный НБУ на среду, 21 февраля, говорит о стремительном росте стоимости доллара и падении цены евро.

Так, цена доллара поднялась до 27,07 грн, цена евро опустилась до 33,41 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2707.2945

100 евро - 3340.8014

Ранее podronosti.ua сообщали о падении цен на бензин.