21 февраля - 52-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 313 дней.

Международный день родного языка

Этот праздник был утвержден ЮНЕСКО, чтобы обратить внимание широкой общественности на необходимость защищать языки, находящиеся под угрозой исчезновения.

По оценкам организации, половине из 6 тысяч языков угрожает забвение.

Всемирный день экскурсовода

Этот праздник учредила Всемирная федерация ассоциация экскурсоводов, чтобы рассказать людям о важности и значимости работы этих людей. Этот праздник отмечают во многих городах всего мира, особенно - туристических центрах.

Именины 21 февраля

Католические: Петр, Рандоальд

Православные: Александр, Андрей, Захария, Макарий, Никифор, Пергет, Петр, Поликарп, Савва, Сергей, Симеон, Стефан, Федор, Филадельф.

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