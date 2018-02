В Восточной Гуте (Сирия), которая является последним крупным опорным пунктом повстанцев вблизи Дамаска, в результате авиаударов и артиллерийского огня за 48 часов погибли сотни людей, передает BBC.

Число жертв среди мирных жителей достигло 250, среди них - более 50 детей.

The @SCDrifdimashq teams working to evacuate the injured civilians, and state of panic in the hearts of women and children, after brutal air raids on residential neighbourhoods in #Mesraba city in #EasternGhouta #SaveGhouta pic.twitter.com/P594kdReSN