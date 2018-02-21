В Восточной Гуте (Сирия), которая является последним крупным опорным пунктом повстанцев вблизи Дамаска, в результате авиаударов и артиллерийского огня за 48 часов погибли сотни людей, передает BBC.

Число жертв среди мирных жителей достигло 250, среди них - более 50 детей.

The @SCDrifdimashq teams working to evacuate the injured civilians, and state of panic in the hearts of women and children, after brutal air raids on residential neighbourhoods in #Mesraba city in #EasternGhouta #SaveGhouta pic.twitter.com/P594kdReSN — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 20 февраля 2018 г.

В ООН заявляют, что ситуация выходит из-под контроля. Под ударом оказались шесть госпиталей и это усложняет оказание помощи пострадавшим.

В ЮНИСЕФ выпустили пустое заявление, объяснив это тем, что не может быть слов, способных выразить ужас.

Сейчас в Восточной Гуте хлеб стоит в 22 раза дороже, чем в среднем по стране и 12% детей до пяти лет голодают.

Координатор ООН в Сирии Панос Мумцис заявил, что потрясен тем, что больницы стали целями обстрелов неслучайно. "Такие нападения могут расцениваться как военные преступления", - сказал он.

Ранее podrobnosti.ua публиковали страшные фотографии последствий авиаударов в Сирии.