Мировые цены на нефть стремительно падают [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть после резкого подъема вновь обрушились.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $65,02 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $61,66 за баррель.
Ранее мы рассказывали об изменениях цен на бензин в Украине.
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