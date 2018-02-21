Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть после резкого подъема вновь обрушились.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $65,02 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $61,66 за баррель.

Ранее мы рассказывали об изменениях цен на бензин в Украине.