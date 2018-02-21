В Эквадоре вертолет рухнул в океан, есть жертвы

В провинции Манаби (Эквадор) вертолет R44 упал в океан, передает El Diario.

Спасатели, полицейские и представители военно-воздушных сил отправились к месту происшествия сразу после сигнала о катастрофе.

В салоне вертолета обнаружили тела троих человек.

Главное управление гражданской авиации страны начало расследование причин катастрофы.

Ранее мы сообщали о крушении самолета с туристами в США.