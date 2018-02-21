В Эквадоре вертолет рухнул в океан, есть жертвы [ Редактировать ]
В провинции Манаби (Эквадор) вертолет R44 упал в океан, передает El Diario.
Спасатели, полицейские и представители военно-воздушных сил отправились к месту происшествия сразу после сигнала о катастрофе.
В салоне вертолета обнаружили тела троих человек.
Главное управление гражданской авиации страны начало расследование причин катастрофы.
Ранее мы сообщали о крушении самолета с туристами в США.
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