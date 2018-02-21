В среду, 21 февраля, в Украине ожидаются морозы. Будет облачно с прояснениями, в некоторых районах выпадет немного снега, передает Gismeteo.

В западных областях ночью температура воздуха составит −7...−5 °С, днем столбики термометров будут колебаться в пределах −2...−1 °С, за исключением Закарпатской области, где в течение суток прогнозируется −1...+6 °С.

В северных и центральных областях ночью температура воздуха составит −12...−8 °С, днем ожидается −5...0 °С.

В восточной части ночью прогнозируется −11...−5 °С, днем столбики термометров покажут −5...0 °С.

На юге страны ночью температура воздуха составит −5...−2 °С, днем ожидается 0...+3 °С.

В Киеве установится облачная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха в течение суток составит −8...−3 °С.

Читайте также наш гороскоп на 21 февраля.