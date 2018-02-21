Почему АТО не завершилась в 2014 году: Порошенко назвал причину [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, почему антитеррористическая операция на Донбассе не завершилась в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Порошенко заявил, что причина - во вторжении российской армии.
"Если бы у нас не было регулярных подразделений российской армии, которые пересекли границы, напали на демотивированную украинскую армию, сомнений в эффективности завершения операции у меня нет", - сказал он.
Президент отметил, что в формате АТО освободили 2/3 оккупированного Донбасса.
Еще одной причиной проблем на начальных этапах Порошенко назвал полное разрушение ВСУ, разведки и спецслужб предыдущей властью.
"Сознательно уничтожались украинские вооруженные силы. Из-за механизмов присутствия иностранных агентов, продажи войска, деморализации, преступного сокращения, ликвидации системы обеспечения, ликвидации системы подготовки кадров. Сегодня мы уже можем об этом сказать, что в 2014 году усилиями и предыдущего президента, и предыдущих министров, армия была уничтожена", - сказал Петр Порошенко.
При этом президент подчеркнул, что за 3,5 года украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе.
Ранее сообщалось об официальном признании России страной-агрессором.
по теме
Россия превращает конфликт на Донбассе в гибридную мировую войну - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридная война, которую ведет Россия, превращается в полномасштабную мировую гибридную войну.
Россию официально признали страной-агрессором: Порошенко подписал закон
Президент Украины Петр Порошенко подписал во вторник, 20 февраля, закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
На Донбасі від куль бойовиків загинув військовий
Один український військовий загинув, ще 4 поранені у зоні АТО минулої доби. Двоє з них підірвалися на ворожій міні під час виконання бойового завдання.
Миротворцы на Донбассе: назван срок развертывания миссии
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал количество времени, необходимое для развертывания миротворческой миссии на Донбассе.
Тревожные сутки в АТО: на фронте исчез украинский военный
На Донбассе загадочно исчез украинский военнослужащий.