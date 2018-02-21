Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, почему антитеррористическая операция на Донбассе не завершилась в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко заявил, что причина - во вторжении российской армии.

"Если бы у нас не было регулярных подразделений российской армии, которые пересекли границы, напали на демотивированную украинскую армию, сомнений в эффективности завершения операции у меня нет", - сказал он.

Президент отметил, что в формате АТО освободили 2/3 оккупированного Донбасса.

Еще одной причиной проблем на начальных этапах Порошенко назвал полное разрушение ВСУ, разведки и спецслужб предыдущей властью.

"Сознательно уничтожались украинские вооруженные силы. Из-за механизмов присутствия иностранных агентов, продажи войска, деморализации, преступного сокращения, ликвидации системы обеспечения, ликвидации системы подготовки кадров. Сегодня мы уже можем об этом сказать, что в 2014 году усилиями и предыдущего президента, и предыдущих министров, армия была уничтожена", - сказал Петр Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что за 3,5 года украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе.

Ранее сообщалось об официальном признании России страной-агрессором.