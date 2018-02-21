В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за извержения вулкана [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На острове Суматра (Индонезия) объявили наивысший, "красный", уровень опасности полетов из-за извержения вулкана Синабунг, передает The Guardian.
"Индонезия обновила предупреждение об извержении вулкана для авиации до красного цвета, что является самым высоким уровнем опасности. В результате извержения вулкана в воздух поднялся столб дыма и пепла, высота которого превышает 7 км. Верхняя часть облака облака достигла 7 276 метров", - говорится в сообщении.
Вулкан находится в 75 км от международного аэропорта в Медане. В приближенных к вулкану местностях видимость не превышает пяти метров.
Синабунг "проснулся" в 2010 году после 400-летнего затишья. С тех пор извержения происходят регулярно.
Накануне у берегов Японии обнаружили вулкан-убийцу.
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