На острове Суматра (Индонезия) объявили наивысший, "красный", уровень опасности полетов из-за извержения вулкана Синабунг, передает The Guardian.

"Индонезия обновила предупреждение об извержении вулкана для авиации до красного цвета, что является самым высоким уровнем опасности. В результате извержения вулкана в воздух поднялся столб дыма и пепла, высота которого превышает 7 км. Верхняя часть облака облака достигла 7 276 метров", - говорится в сообщении.

Вулкан находится в 75 км от международного аэропорта в Медане. В приближенных к вулкану местностях видимость не превышает пяти метров.

Синабунг "проснулся" в 2010 году после 400-летнего затишья. С тех пор извержения происходят регулярно.

Накануне у берегов Японии обнаружили вулкан-убийцу.