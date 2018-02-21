Санкции США против России: названа сумма убытков [ Редактировать ]
В США назвали сумму убытков, которые понесла Россия из-за новых санкций, передает пресс-служба Госдепа.
"Некоторые страны прекратили закупки определенной продукции и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более, чем 3 миллиарда долларов ...Это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", - заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
Нойерт сообщила, что США предупредили другие страны мира о законе о расширении антироссийских санкций и предостерегли от заключения контрактов с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Представитель Госдепа подчеркнула, что США введут санкции против стран, лиц и организаций, которые будут проводить транзакции, противоречащие этому закону.
Накануне президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента страны Барака Обаму в бездействии во время вмешательства России в президентские выборы.
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