На Багамах нашли захоронения исчезнувшей цивилизации [ Редактировать ]
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На острове Элеутера (Багамы) археологи нашли захоронения исчезнувшей цивилизации, передает Science Alert.
Ученые выяснили, что народ таино не вымер из-за европейской колонизации, как считалось ранее.
Исследователи обнаружили захоронения лукаян (ответвление таино). Они выделили сохранившуюся ДНК из зуба женщины, жившей приблизительно в XII - X веках и выяснили, что генетически лукаяны связаны с современными представителями араваков (индейский народов, живущих в Южной Америке).
Среди современных народов самыми близкими к лукаянам оказались пуэрториканцы.
Накануне ученые разгадали еще один секрет египетских пирамид.
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