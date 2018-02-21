На острове Элеутера (Багамы) археологи нашли захоронения исчезнувшей цивилизации, передает Science Alert.

Ученые выяснили, что народ таино не вымер из-за европейской колонизации, как считалось ранее.

Исследователи обнаружили захоронения лукаян (ответвление таино). Они выделили сохранившуюся ДНК из зуба женщины, жившей приблизительно в XII - X веках и выяснили, что генетически лукаяны связаны с современными представителями араваков (индейский народов, живущих в Южной Америке).

Среди современных народов самыми близкими к лукаянам оказались пуэрториканцы.

Накануне ученые разгадали еще один секрет египетских пирамид.