Делегация КНДР отменила встречу с вице-президентом США [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Вице-президент США Майк Пенс должен был встретиться с официальными лицами из КНДР во время Олимпийских игр в Пхенчхане, но в последний момент делегация Северной Кореи отменила встречу, передает Reuters.
"После того, как Пенс осудил факты нарушения прав человека в Северной Корее и объявил о введении новых экономических санкций против Пхеньяна, делегация отказалась от встречи или, возможно, никогда по-настоящему не была заинтересована в том, чтобы сесть за стол переговоров", - сказано в сообщении.
В Госдепе США заявили, что Пенс хотел использовать встречу с представителями Северной Кореи, чтобы склонить их отказаться от баллистических ракет и ядерной программы.
"Мы сожалеем о том, что не смогли воспользоваться этой возможностью", - сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал поддерживать диалог между двумя Кореями.
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