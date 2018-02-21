Вице-президент США Майк Пенс должен был встретиться с официальными лицами из КНДР во время Олимпийских игр в Пхенчхане, но в последний момент делегация Северной Кореи отменила встречу, передает Reuters.

"После того, как Пенс осудил факты нарушения прав человека в Северной Корее и объявил о введении новых экономических санкций против Пхеньяна, делегация отказалась от встречи или, возможно, никогда по-настоящему не была заинтересована в том, чтобы сесть за стол переговоров", - сказано в сообщении.

В Госдепе США заявили, что Пенс хотел использовать встречу с представителями Северной Кореи, чтобы склонить их отказаться от баллистических ракет и ядерной программы.

"Мы сожалеем о том, что не смогли воспользоваться этой возможностью", - сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал поддерживать диалог между двумя Кореями.