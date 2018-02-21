Жителі Полтавщини вимагають ліквідувати місцеве звалище [ Редактировать ]
Україна поволі перетворюється на країну звалищ. Натепер смітники займають 7 відсотків від загальної площі нашої території. І якщо для переважної більшості українців ця цифра абстрактна, то для тих, хто живе в безпосередній близькості до таких об'єктів, життя - життям ніяк не назвеш. Жителі одного з передмість Полтави вимагають ліквідувати смітник біля їхніх домівок.
Місцевий полігон мали б закрити ще 12 років тому, але він продовжує приймати непотріб, постійно росте і давно вийшов за визначені межі. Як живеться місцевим, чому їхні протести лишаються поза увагою влади, і хто головний на смітнику -- дізналася Магда Кривов'яз.
"- Тут ми живимо, як у мусорному відрі".
Від цього звалища до будинку Надії Григоровни - не більше трьохсот метрів.
"Мусор, вода яка стікає вона стікає у річку. Люди міські пьють. Це страхіття! А яка вода у нас. У нашій воді, на сьогоднішній день - великий вміст металу", - скаржиться Надія Шевченко, мешканка села Макухівка.
Жінка каже - вода при нагріванні стає жовтою. Тож ані пити її, ані прати у ній - не можна. Щотижня її чоловік привозить з міста десяток ось таких бутлів.
"У нас піщані грунти. Ми садимо город, а потім поливаємо металами цими, а потім їмо", - бідкається Надія Шевченко мешканка села Макухівка.
Це звалище, ще у 2006 році, - було переповнене на 107%. Тож локальні пожежі - тут звичне явище. Місцеві вже не раз виходили на акції протесту.
"Люди вийшли, перекрили звалище. В облдержадміністрації була група створена щодо відкриття нового, щоб це звалище закрити", - розповідає Світлана Кейбало, мешканка села Макухівка.
Однак в обласної і місцевої влади - схоже, різні погляди на вирішення сміттєвої проблеми. У області кажуть - місце під новий полігон шукають і начебто вже знайшли. Залишилось домовитись із громадою. А ще потрібні чималі гроші
"Будемо шукати інвестора. Нам потрібно 51 мільйони євро. На будівництво тільки одного субрегіонального полігону 17 мільйонів", - заявив Едуард Рева, начальник управління житлово-комунального господарства Полтавської ОДА.
А у місті кажуть - звалище взагалі закривати не збираються.
"Альтернативи на даний час не існує, тому його потрібно зробити більш безпечним. Буде дегазація - не буде газу, не буде самозаймання", - переконаний Андрій Лямін, заступник міського голови Полтави.
На самому сміттєзвалищі нас зустріли досить агресивно. Спершу місцевий сторож намагався заборонити знімати. Потім, ми помітили групу людей, які на перший погляд сортували сміття. Коли нас побачили, - взялися погрожувати.
"- Я говорю, опусти! или я тебя вырублю!"
Хто ці люди - не знають ні в обласній раді, ні сам сторож:
"- Я до людей ніякого відношення не маю зовсім!"
"Сам іноді буваючи там - доводиться теж зустрічатися з такими "підходами", - запевняє Едуард Рева, начальник управління житлово-комунального господарства Полтавської ОДА.
Однак деяке пояснення ми отримали у міській раді.
"Люди збирають сміття не від доброго життя. Це люди не від гарного життя!
- А що вони там роблять?
- Що роблять? Люди заробляють собі на життя", - стверджує Андрій Лямін, заступник міського голови Полтави.
Тож коли вирішиться сміттєва проблема - ще не відомо. А поки чиновники намагаються порозумітися, звалище продовжує розрозтатися. І вже сягнуло 20 гектарів, замість виділених 17. А місцеві і надалі п'ють отруйну воду і живуть у постійному смороді.
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