Марина Порошенко презентувала фотолітопис "Життя України очима дітей" [ Редактировать ]
Книзі миру відсьогодні - світлини волинських дітей.
Національний проект зі створення фотолітопису мирного життя України очима дітей у Луцьку презентувала Марина Порошенко. Волинь - уже дванадцятий регіон, школярі якого додали свої світлини до Книги Миру. Першими стали вихованці обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Після цього Марина Порошенко відвідала школу, де вже працюють класи інклюзивної освіти, та підписала Меморандум щодо створення мережі інклюзивно-ресурних центрів на Волині.
"Сьогодні ми побачили дітей, які вже пішли до першого класу у волинські школи саме за програмою інклюзивної освіти. І вони вже відчули ті зміни, які їм запровадила держава. Вже всі діти з особливими освітніми потребами можуть прийти в школу, яка їм зручніше за місцем проживання. І отримати там навчальні послуги", - наголосила Марина Порошенко, голова благодійного фонду Петра Порошенка.
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