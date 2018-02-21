Чи можуть українці покластися на поліцію? Історія, яка трапилася в Дніпрі, доводить, що ні. Серед білого дня, на очах у свідків місцева жителька спіймала за руку злодійку, що поцупила телефон. Потерпіла викликала поліцію, але то ні до чого не призвело. Вкрадене не повернули, а зловмисницю - не покарали.

Все сталося у торгівельному центрі. Анастасія стояла у черзі за квитком в кіно. Краєм ока звернула увагу на жінку, яка крутилася неподалік. У якийсь момент - та запустила руку у кишеню дівчини та витягла телефон. Люди, які були поруч, це побачили.

"К ней подошла. Говорю, женщина, мне говорят, что Вы у меня украли телефон, давайте подойдем к охране. Взяла ее за руку начала звать охрану, но охранник не подходил, пока я его звала и пыталась дождаться, она выхватила свою руку из моей и убежала", - розповідає Анастасія Пацула, постраждала.

Дівчина одразу зателефонувала за номером 102. За п'ятнадцять хвилин їй передзвонили і порадили - не чекати поліцію на місці, а їхати до райвідділку. Там вона розповіла, що у кінотеатрі були камери відео спостереження. Дівчині показали запис. На ньому чітко видно - і момент крадіжки, і обличчя злодійки. Але протягом 4 днів після того, що сталося - правоохоронці так і не спромоглися виїхати на місце. Перевіряли - чи насправді був злочин.

"Мне сказали что криминальное дело не завели. 15 Дней они будут это проверять. В течении 15 дней видео уже точно не останется, если не сделать запрос. Потом мне скажут, что никаких улик, материалов нет, и его просто закроют", - непокоїться Анастасія Пацула, постраждала.

У патрульній поліції нам повідомили, що такого виклику взагалі не отримували. А в управлінні поліції - від коментарів відмовились. Не на камеру сказали - провадження розпочали. Триває розслідування. Юристи ж розповідають - це звичайна практика. Сума збитку замала, лише кілька тисяч гривень, фізично дівчина - не постраждала. Знайти викрадений телефон майже неможливо, тож справа найімовірніше - так і залишиться - "вісяком".

"По закону должны были, если она вызвала патрульных, то должны были приехать патрульные, вызвать еще СОГ, осмотреть место событий, принять ее все заявления. В течении 24 часов внести это в ЕРДР и начать расследование", - стверджує Антон Деньгуб, юрист.

Тепер - дівчина має 10 діб, аби звернутися до суду та поскаржитися на бездіяльність поліції.