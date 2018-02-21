Американські санкції лише за останні півроку завдали російській оборонці фінансового удару на понад 3 мільярди доларів.

Саме стільки РФ втратила через зірвані контракти в оборонній сфері - підрахували в Держдепі США. Вашингтон погрожує санкціями країнам, які купуватимуть продукцію майже 40 російських підприємств, серед яких "Калашников", "Рособоронекспорт", "МіГ", "Туполєв", "Алмаз-Антей" та інші гіганти військової промисловості Федерації.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав відповідний закон у серпні - через російську воєнну агресію на Донбасі, й у Сирії та за втручання у перебіг президентських виборів у США.