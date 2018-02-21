Від будівельного свавілля потерпають мешканці Дніпровського району столиці. Через ремонтні роботи у підвалі одного з будинків. Чому люди вимушені ризикувати життям? Відповіді шукала Ліна Зеленська.

Тріщини на стінах фасаду, у під'їзді. Мешканці будинку 13-А, що на вулиці Краківській, б'ють на сполох - останній тиждень живуть, як в епіцентрі землетрусу.

"- Я находилась дома. Не поняла, что происходит. Просто на кухне вот так дрожит посуда.

- Весь дом так содрогался, что все люди вышли сразу на улицу".

Цей будинок здали в експлуатацію ще 2009 року. Сюди переселили людей з сусідніх аварійних двоповерхівок. Проте життя їх від того - навряд чи стало безпечнішим. Тиждень тому у підвалі невідомі розпочали будівельні роботи - а саме - демонтаж монолітних конструкцій.

"Стал трескаться потолок все больше и больше, сыпится полностью мел, побелка вся обсыпается и трещины расходятся", - говорить Тетяна Киркошко, мешканка будинку.

Причиною тріщин є ось цей пройом в стіні. Після того, як мешканці будинку викликали поліцію, новоспечені власники підвального приміщення призупинили роботу, але перед тим встигли вирізати ще один.

Мешканці запевняють, що ці стіни є опірними. І в будь-який момент всі 22 поверхи можуть просто провалитися. Керівник ЖЕКУ заспокоює.

"- Согласно техническому паспорту на подвал, эти стены не являются несущими!

- А какими они являются?

- Простенки.

- Они пришли, когда у них были документы на право собственности, пришли познакомиться, сказали, что они купили вот эти 4 комнаты", - стверджує Іван Панібратов, керівник відділення Лівобережного КП "Житлосервіс".

Щоправда дозволу від Департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю на демонтаж стін будівельники не мають.

"- Получается, они не имея дозволу, лицензии на начало работ уже сделали часть работ.

- Они сначала вывалили стены, а потом начали укреплять каркас. И товарищ этот, который в красной машине подъехал, он привез начальника ЖЕКа и сразу же - "чик" и уехал"

Чоловік з червоної автівки виявився прорабом власниці підвалу. Яка саме зараз, за його словами, перебуває за кордоном. На камеру спілкуватися відмовився.

- У кого она покупала? Когда?

- В документах написано - в декабре, у физлица. Нотариус оформлял.

- У Вас есть разрешение на снос несущих конструкций?

- Разрешения у нас сейчас нет. Есть проект. Разрешение делается три недели. Мы его ждем. Оно будет, надеемся, в начале марта.

- Но, при этом, вы уже снесли стены.

- Мы не снесли, мы ее вырезали", - стверджує Дмитро Іванов, прораб.

Ми звернулися з запитом до забудовника. У компанії "Житлоінвестбуд" повідомили, що підвальні приміщення в цих будинках нікому не продавали.

"- Ймовірність, що цим підвалом заволоділи на основі підробних документів - дуже висока", - переконаний Олександр Дядюк, юрист.

По допомогу мешканці будинку звернулися до прокуратури. Там вже завели кримінальне провадження.