У Брюсселі погодили продовження санкцій щодо півтори сотні осіб та 38 компаній з РФ, відповідальних за анексію Криму на війну на Донбасі. Тим часом суд ЄС зняв санкції з екс-нардепа Сергія Клюєва. Про які саме обмеження йдеться? - розкаже Олена Абрамович.

150 осіб, серед яких російські нардепи, військові, а також посадовці невизнаної влади анексованого Криму, - та 38 компаній. Їхні активи заморожено, і заборонено подорожувати до ЄС. Термін дії цих санкцій збігає 15 березня, тож посли Євросоюзу погодили рішення продовжити їх ще на півроку. Обмеження проти осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України, Брюссель став вводити ще навесні 2014 року. Після того санкції регулярно подовжують.

Наприклад, у листопаді перелік поповнився прізвищем Дмитра Овсяннікова - так званого губернатора Севастополя. А от інший санкційний список - українців, причетних до розкрадання держмайна - зменшується. Сьогодні суд Євросоюзу в Люксембурзі ухвалив рішення про незаконність санкцій проти екс-нардепа Сергія Клюєва.

Це не перше судове рішення, яким оскаржуються санкції. Проте, якщо раніше суд скасовував обмеження, термін дії яких давно минув. То тепер це стосується чинних санкцій. Причина - Україна досі не спромоглася довести вину осіб, на яких ЄС наклав санкції.

Тож у новому переліку уже не буде Сергія Клюєва. Окрім того, планують виключити екс-міністра юстиції Олену Лукаш. Рішення мають оприлюднити до 6 березня.