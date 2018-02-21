Президент Украины назначил нового главу "Укроборонпрома" [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко назначил Павла Букина руководителем госконцерна "Укроборонпром".
Об этом президент сообщил на своем официальном аккаунте в Twitter.
Новим очільником @ukroboronprom призначив Павла Букіна pic.twitter.com/I6qAe4tccG— Петро Порошенко (@poroshenko) February 21, 2018
Напомним, 12 февраля Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности директора госконцерна "Укроборонпром".
по теме
Які свідчення дав Порошенко у суді по справі Януковича
Захист президента-втікача Януковича запитав у Порошенка про мету його поїздки до Криму в лютому 2014-го.
Порошенко свідчитиме у суді над Януковичем у режимі відеоконференції
Слухання щодо державної зради Віктора Януковича продовжив Оболонський суд Києва. Сьогодні у режимі відеоконференції з Адміністрації президента свідчитиме Петро Порошенко.
Закон про реінтеграцію Донбасу: президент доручив готувати нову стратегію
А напередодні Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. На засіданні Військового кабінету Президент доручив командуванню армії підготувати варіанти нової стратегії.
Порошенко обговорив миротворчу місію на Донбасі з Меркель
Перспективи розгортання миротворчої місії на Донбасі та обмін полоненими обговорили телефоном Петро Порошенко та Ангела Меркель. Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.
Президент підписав закон про реінтеграцію Донбасу
АТО вже не АТО. Президент Петро Порошенко, підписав закон про реінтеграцію Донбасу і на засіданні Військового кабінету доручив командуванню армії підготувати варіанти нового формату ведення війни.