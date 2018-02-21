Самоубийство студентки в Киеве: в медуниверситете им. Богомольца заявил об угрозах [ Редактировать ]
Сотрудникам деканата по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета имени Богомольца якобы поступают телефонные угрозы по поводу самоубийства студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой.
По словам декана факультета Владимира Сулика, "звонки поступают с разных номеров телефонов от неизвестных лиц, которые представляются воинами АТО", передают "Вести".
Сотрудникам и их семьям угрожают физической расправой, в связи с чем в Нацполицию было подано заявление о вмешательстве в личную жизнь.
Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства 18-летней гражданки Туркменистана.
Ранее сообщалось, что в Киеве вышла из дома и не вернулась студентка первого курса Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насирлаева.
Оказалось, что девушка прыгнула с моста в Киеве.
Некоторые люди считают, что проблемы с учебой могли стать одной из причин возможного самоубийства девушки, но не единственной.
по теме
Лікарі борються за життя постраждалих від вибуху гранати у Нових Петрівцях
У вікно приватного будинку місцевий житель кинув гранату "Ф1". Осколки розлетілися на понад 200 метрів, постраждали троє людей.
В Киеве откажутся от хлорирования воды
Уже в следующем году киевляне не будут пить хлорированную воду.
Самоубийство студентки в Киеве: рюкзак девушки выбросило на берег - СМИ
На берегу Днепра возле станции метро "Славутич" обнаружили рюкзак прыгнувшей с моста Патона студентки Национального медуниверситета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой.
Британская королева арендовала дом в Киеве
Киевский городской совет передал британской королеве Елизавете II земельный участок площадью 0,1622 га на улице Костельной, 13-а в Шевченковском районе Киева в аренду на 49 лет
В Киеве стало в два раза больше миллионеров
Государственная фискальная служба Киева приняла от граждан 3200 деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму задекларированного дохода 1.9 миллиарда гривен.