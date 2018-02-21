Сотрудникам и их семьям угрожают физической расправой

Сотрудникам деканата по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета имени Богомольца якобы поступают телефонные угрозы по поводу самоубийства студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой.

По словам декана факультета Владимира Сулика, "звонки поступают с разных номеров телефонов от неизвестных лиц, которые представляются воинами АТО", передают "Вести".

Сотрудникам и их семьям угрожают физической расправой, в связи с чем в Нацполицию было подано заявление о вмешательстве в личную жизнь.

Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства 18-летней гражданки Туркменистана.

Ранее сообщалось, что в Киеве вышла из дома и не вернулась студентка первого курса Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насирлаева.

Оказалось, что девушка прыгнула с моста в Киеве.

Некоторые люди считают, что проблемы с учебой могли стать одной из причин возможного самоубийства девушки, но не единственной.